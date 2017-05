Pensionist aus rauchendem Unfall-Pkw gerettet

Nach einem Frontalzusammenstoß auf der Wiener Straße (B1) in Asten haben Unfallzeugen einen Pensionisten aus einem bereits rauchenden Pkw geholt. Der Mann hatte gesundheitliche Probleme bekommen und war frontal in einen Lkw geprallt.

Ein 60-jähriger Pensionist aus Linz war am Freitagnachmittag mit seinem Wagen auf der B1 bei Asten (Bezirk Linz-Land) unterwegs. Während der Fahrt bekam der Mann gesundheitliche Probleme - er geriet mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal gegen den Lkw eines 45-Jährigen aus Klaus an der Pyhrnbahn (Bezirk Kirchdorf an der Krems).

fotokerschi.at/ Feuerwehr Asten

Pkw meterweit über Fahrbahn geschleudert

Das Auto wurde durch den heftigen Anprall mehrere Meter weit zurückgeschleudert und kam dann auf der Gegenfahrbahn zu stehen. Weil aus dem Motorraum des völlig demolierten Wagens kurz darauf Rauch aufstieg, eilten der unverletzte Lkw-Fahrer und einige Zeugen sofort hin, um den verletzten 60-Jährigen in Sicherheit zu bringen.

fotokerschi.at/ Feuerwehr Asten

Es gelang ihnen, den Mann aus seinem Wagen zuziehen und der Pensionist wurde nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht.