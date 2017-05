Blau Weiß nach 0:0 noch nicht gerettet

Blau Weiß Linz muss um den Verbleib in der Ersten Liga weiter bangen. Das 0:0 gegen Schlusslicht FAC hält die Linzer zwar 7 Punkte vor den Wienern. Die drei letzten Runden werden aber heiß: Innsbruck (A), Kapfenberg (A), Liefering (H).

Der FC Blau Weiß geht als klarer Favorit in dieses in der Abstiegsfrage für beide Teams wichtige Spiel. In der Rückrunde liegen die Linzer hinter dem LASK auf Platz 2 mit 23 erkämpften Punkten. Der FAC ist in dieser Bilanz aber nicht Letzter sondern „nur“ Drittletzter mit immerhin 13 Zählern.

Wenig berauschende erste halbe Stunde

Der FC Blau Weiß ist von Trainer Klaus Schmidt auf eine schwierige Partie eingestellt worden und präsentiert sich als das aktivere Team, hält den Ball in den eigenen Reihen, übt aber nicht wirklich Druck aus. Als FAC-Keeper Fraisl den Ball zwar frei gibt aber sich mit dem Abschlag Zeit lässt, attackiert der Linzer Kreuzer. Der Pressball bleibt ohne Folgen für den FAC (6.). Eine blau-weiße Kopfballchance entschärft Fraisl (18.).

Der FAC steht in der Defensive dicht gestaffelt. Für Initiativen von Goiginger und Blutsch gibt es kein Durchkommen, Anic verschießt eine zentrale Freistoß-Vorlage von Goiginger (24.). Erstmals muss sich auch Blau Weiß-Schlussmann Hankic gegen den Wiener Lubega einschalten (30.).

Das bislang von beiden Seiten eher verhalten gespielte Match gewinnt auch nicht an Spannung, als Anic über die durch Renners verletzungsbedingtem Ausfall etwas vernachlässigte linke Seite in den Strafraum eindringt. Sein guter Querpass in die Gefahrenzone wird von der FAC-Abwehr entschärft (35.). Mit einem Schuss von Lubega hat Hankic keine Mühe (43.). Auf der Gegenseite verfehlt ein Ball von Gabriel das FAC-Gehäuse knapp (45.).

Eine relativ matte erste Hälfte geht torlos in die Pause.

Blau Weiß Linz Aufstellung: Hankic; Kerschbaumer, Maier, Gabriel, Mehmedovic, Anic, Hinum, Blutsch (70./Haudum), Markovic, Goiginger (90./Jackel), Kreuzer (78./Falk). Floridsdorfer AC Aufstellung: Fraisl, Kröpfl, Kreuzriegler, Becirovic, Berger, Tursch, Völkl (67./Raischl) , Viertl, Sahanek, Davies, Lubega (78./ Hirschhofer)

Mehr Brisanz im Spiel

Für die zweite Hälfte scheint von beiden Trainern das Motto für mehr Offensive ausgegeben worden zu sein. Das wird zwar beherzigt, aber von Fehlern auf beiden Seiten gebremst.

Nach knapp einer Stunde fasst sich der Linzer Anic ein Herz, sein Distanzschuss geht über das FAC-Tor (57.). Ein Freistoß von Blutsch kommt ideal auf Kreuzer, dessen Kopfball aus aussichtsreicher Position neben das Tor geht (62.).

Hankic hält den Blau Weißen die Null fest

Trainer Klaus Schmidt hat seine Mannschaft vor dem FAC-Spieler Sahanek gewarnt, der urplötzlich aus der Distanz abzieht. Hankic ist auf dem Posten und kann den vor ihm aufspringenden Ball abwehren (72.). Und Schmidt bringt mit Haudum für Blutsch einen Defensivspieler. Dennoch arbeiten die Linzer besser nach vorne. Der FAC passt aber auf. Stürmer Falk ersetzt nun Kreuzer, beim FAC wird ebenfalls gewechselt.

Jetzt probiert der FAC alles

Der FAC scheint den Rückstand von Horn in Wr. Neustadt zu kennen, riskiert jetzt mehr Offensive, da sorgt Sahanek wieder für Gefahr bei den Gastgebern. Seine Vorlage setzt Kröpfl knapp neben das Linzer Tor (81.). Hinterberger versucht es gleich darauf von der Strafraumecke – knapp am Linzer Tor vorbei (85.), dann kann Linz-Abwehrspieler Gabriel auf Höhe des Elfmeters einen Schuss von Hinterberber abblocken (86.). Jetzt brennt es bei den Linzern, die wohl zu früh auf „0:0 halten“ gesetzt haben.

Gelb/Rot gegen Anic (BW Linz)

Die Schlussphase bestreiten die Gastgeber in Unterzahl, weil Anic für sein zweites Handspiel die gelb/rote Karte kassiert (89.) . Der FAC sucht die Entscheidung, bei Blau Weiß kommt Defensivspieler Jackel für Goiginger. Der Wiener Hirschhofer scheitert beim letzten Versuch des FAC, es bleibt bei der 0:0-Punkteteilung, die den FC Blau Weiß aufatmen lässt.

Komplette zweite Tabellenhälfte in Abstiegsgefahr

Die Tabellensituation drei Runden vor Schluss:

Wr. Neustadt (39 Punkte)

Blau Weiß (38)

KSV (37)

Horn (33)

FAC (31)

Es gibt einen Absteiger.

33: Runde, Freitag, 5. Mai

BW Linz – FAC 0:0

KSV – Liefering 0:3 (0:2)

Lustenau – Innsbruck 2:1 (1:1)

Wr. Neustadt – Horn 3:1 (1:0)

20:30 Wattens – LASK (live in ORF Sport +)

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at