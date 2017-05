Zwei Menschen nach Unfällen verstorben

Zwei Verkehrsunfälle in den vergangenen Wochen in Naarn im Machlande und in Wels haben nun zwei Todesopfer gefordert. Ein erst 16 Jahre alter Bursch und ein 57-jähriger Arbeiter aus Wels erlagen im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Beide dürften unverschuldet in die Verkehrsunfälle verwickelt worden sein. Der 16-jährige Mopedfahrer war in der Vorwoche in seiner Heimatgemeinde Naarn im Machlande von einem abbiegenden Autofahrer übersehen worden. Das Auto stieß das Moped mit dem Burschen nieder.

Mit Kleintransporter gegen Triebwagen geprallt

Tödlich endete nun auch eine Kollision für einen 57-jährigen Arbeiter. Er wollte vor zwei Wochen in Wels mit einem Kleintransporter Zuggleise überqueren und wurde dabei von dem Triebwagen der Almtalbahn erfasst. Laut Zeugen zeigte die Lichtsignalanlage am Bahnübergang kein Rotlicht an.