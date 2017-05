Mahnende Worte in der ÖVP nach Kern-Broschüre

Der Angriff auf Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) mit einer Broschüre stößt sogar in der ÖVP offenbar auf Kritik. Der ehemalige Bürgermeister von Steinbach an der Steyr, Karl Sighartsleitner, hat eine Gruppe aktiver und ehemaliger ÖVP-Politiker und Funktionäre um sich geschart, die den Versand der Broschüre verhindern will.

Die Broschüre unterstellt Kern, dass er in einer möglichen Koalition mit den Grünen den Mittelstand aushungern wolle. Zudem behauptet die ÖVP-Broschüre, SPÖ und Grüne würden unter anderem keine Leistung zulassen, von Zuwanderern nichts zu fordern, Bürger nicht entlasten zu wollen, Jungen keine Chance zu geben oder Unternehmern keinen Erfolg zu erlauben.

„Das verärgert anständige ÖVPler“

Die Broschüre stößt in Teilen der ÖVP auf Ablehnung. Der ehemalige Bürgermeister von Steinbach an der Steyr, Karl Sighartsleitner, hat eine Gruppe aktiver und ehemaliger ÖVP-Politiker und Funktionäre um sich geschart, die den Versand der Broschüre verhindern will. Sie verärgere anständige ÖVPler, so Sighartsleitner und wirft seiner Partei vor, zu zündeln anstelle zu arbeiten. Man könne den Kanzler nicht als Kommunisten hinstellen, so der ehemalige Bürgermeister aus dem Steyrtal.

„Brauchen keine machtbesessenen Populisten“

Sighartsleitner sagte gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Weil man wieder Feindbilder aufmalt, die uns nicht weiterbringen. Was wir brauchen sind Politiker, die arbeiten, und nicht irgendwelche machtbesessene Populisten, die alles daran setzen, die Erfolge unseres Landes zu zerstören. Es sagen viele Altfunktionäre, ob denn die noch recht bei Sinnen sind. Ich habe das gestern so oft gehört, als ich mit Bürgermeistern und Landtagsabgeordneten aus früheren Zeiten telefoniert habe. Und ich bin überrascht, dass ich nicht einen gefunden habe – von Gemeinderäten, Bürgermeistern bis zu ehemaligen Landtagsabgeordneten -, die gesagt hätten, sie unterstützen mein Vorangehen nicht. Sie haben sich bedankt für den Mut, dass endlich wer sagt, bitte so nicht."

Karl Sighartsleitner im Gespräch mit ORF-Redakteur Gernot Ecker

„Sinnlose Broschüre“

„Wir verlangen Sachpolitik. Das gilt für alle, auch die Arbeiterkammer steht in der Kritik der kleineren und mittleren Unternehmen, und das haben sie sich nicht verdient, so dargestellt zu werden. Genauso hat es der Kern nicht verdient, so dargestellt zu werden, wie in dieser sinnlosen Broschüre, die niemanden hilft, geschehen ist“, so Sighartsleitner.