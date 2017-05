Mai ist der unfallträchtigste Monat

Der Mai zählt zu den unfallträchtigsten Monaten im Jahr. Alleine in den vergangenen sieben Jahren seien die Unfallzahlen im Mai um ein Drittel in die Höhe geschnellt, so der Verkehrsclub Österreich (VCÖ).

Der Mai übertrifft seine Vorgängermonate Jänner und Februar bei den Unfallzahlen bei weitem. Ein Drittel mehr Unfälle verzeichnet der VCÖ im Durchschnitt der vergangenen sieben Jahre. Die Zahl der Verletzten ist immerhin um 29 Prozent höher, eine ähnlich hohe Steigerung von 25 Prozent ist auch bei den Verkehrstoten zu verzeichnen.

Motorradfahrer und Ausflugsverkehr

Warum aber ist das so? Zum einen setzt nach dem wechselhaften Aprilwetter oft eine längere Schönwetterphase ein, die viele Motorradfahrer auf die Straße lockt. Zum anderen setze laut VCÖ ein starker Ausflugsverkehr ein, doch viele der Ausflugsziele seien mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur umständlich oder gar nicht zu erreichen. Also ist der Verkehr im Mai generell dichter, was eine höhere Unfallgefahr begünstige. Hauptursachen für die Unfälle seien aber Unachtsamkeit und zu hohes Tempo. Die Lösung sieht der VCÖ in der Entlastung der Straßen.

Extra Radwege für Freilandstraßen gefordert

Einerseits müsse es bessere Bus- und Bahnverbindungen zu Ausflugszielen geben. Andererseits sollten Freilandstraßen mit extra Radwegen ausgestattet werden, wie das zum Beispiel in der Schweiz üblich ist. Autofahrern rät der VCÖ nicht nur zum Verzicht auf den Alkohol, sondern auch dazu, nicht während der Fahrt mit dem Handy zu telefonieren.

