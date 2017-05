„Tag der Arbeit“ für politische Botschaften

Der 1. Mai ist traditionsgemäß der Feiertag mit den meisten Parteiveranstaltungen. Die SPÖ und alle anderen Parteien nützen den „Tag der Arbeit“ seit Jahren um ihre politischen Botschaften an die Wähler zu bringen. Ein Überblick:

Gleich, in welches Bundesland man am Montag blickt: Die SPÖ feiert den 1.Mai, ist er ja das politische Hochfest der Sozialdemokraten.

Maiaufmarsch der SPÖ

Traditionell findet der größte Maiaufmarsch Oberösterreichs in Linz statt, das Ziel ist der Hauptplatz. Redner sind der Linzer Bürgermeister Klaus Luger und als Premiere Landesrätin und SPÖ-Parteichefin Birgit Gerstorfer. Aber auch zwei rote Minister sind am 1. Mai im Land: Sozialminister Alois Stöger in Vöcklabruck und Minister Thomas Drozda, der am Montag gleich drei Auftritte hat - wie etwa in Traun, wo Drozda zur Schule gegangen ist.

ORF

ÖVP besucht arbeitende Menschen

Die ÖVP besucht am 1. Mai jährlich jene Menschen, die an diesem Tag arbeiten müssen. Die Parteispitze mit dem neuen Landeshauptmann Thomas Stelzer an der Spitze und dem Bundesobmann des ÖAAB August Wöginger besucht Arbeiter im Zementwerk in Kirchdorf.

APA/Kerschbaummayr

Die Grünen sind in Bad Zell im Mühlviertel in einem Seniorenheim mit 24 Stunden Betreuung. Flexible Arbeitszeiten und deren Auswirkungen auf Familien könne man dort hautnah erleben, so Landesprecherin Maria Buchmayr.

Strache und Haimbuchner im Bierzelt

Die FPÖ feiert schon traditionell in Linz am Urfahraner Jahrmarkt im Bierzelt. Festredner sind der oberösterreichische Parteichef Manfred Haimbuchner und FPÖ Bundesparteiobmann Heinz Christian Strache.