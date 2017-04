Die meisten Spielautomaten in OÖ eingezogen

In keinem anderen Bundesland gibt es so viele illegale Spielautomaten: Seit Jahresbeginn sind in Oberösterreich 375 Automaten beschlagnahmt worden. In ganz Österreich waren es 860 Spielautomaten, berichtet Sicherheitslandesrat Elmar Podgorschek (FPÖ).

Polizei und Behörden gehen seit Jahresbeginn rigoros gegen die Betreiber illegaler Glücksspielautomaten vor, dennoch gibt es in keinem anderen Bundesland so viele illegale Automaten wie in Oberösterreich. 290 von 375 Spielautomaten wurden allein im Raum Linz und Wels eingezogen, 15 in Braunau.

Härteres Durchgreifen gegen Betreiber

Um gegen kriminelle Betreiber vorzugehen, greift die Polizei seit Anfang des Jahres härter durch: Nun werden die Geräte abtransportiert und in einer Halle zwischengelagert. Sind alle Rechtsverfahren abgeschlossen, werden die Geräte zerstört. Zuletzt wurden auch hohe Geldstrafen verhängt oder Betriebe gesperrt. Doch auch die Gegenseite ist hartnäckig. Oft ist schnell für Geräteersatz gesorgt. Laut Polizei werde der Nachschub mit Lieferungen zumeist aus Tschechien abgedeckt.

ORF

Um den Verlust ihrer Geräte zu vermeiden, zeigen sich Besitzer auch kreativ: Ein Fall in Wels sorgte zuletzt für Aufsehen. Ein Lokalbetreiber hatte seine Spielgeräte einbetoniert. Die Feuerwehr musste anrücken, damit die beschlagnahmten Geräte letztlich doch abtransportiert werden konnten.

laumat.at / Matthias Lauber

Österreichweit wurden heuer insgesamt 860 Automaten beschlagnahmt. Am meisten Automaten zählt neben Oberösterreich (375), Wien mit 110 Automaten. 95 wurden in Niederösterreich beschlagnahmt, 72 in der Steiermark, 58 in Tirol, 48 in Vorarlberg, 46 in Salzburg, 37 im Burgenland und 19 in Kärnten.

