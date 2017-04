RL-Mitte: Gurten remis. OÖL: Sieg für Oedt

Im Samstagsspiel der RL-Mitte punktet Gurten gegen den Dritten Gleisdorf mit einem 2:2. In der OÖ-Liga gewinnt Oedt in St. Martin, Bad Ischl siegt im Kurderby gegen Bad Schallerbach klar. Weißkirchen schlägt Neuhofen auswärts.

Im Innviertel geht der Regionalliga-Tabellendritte aus Gleisdorf in der 23. Minute durch den Ex-Blau Weißen Spreco in Führung. In der 27. Minute bewahrt die Querlatte Gleisdorf vor dem Ausgleich der Gastgeber. Toth gelingt noch vor der Pause der Ausgleich für Gurten per direkt verwandeltem Freistoß aus spitzem Winkel von der rechten Strafraumkante.

Aber Gleisdorf schlägt in der zweiten Hälfte wieder zu und geht nach einem Eckball mit einem Tor aus kurzer Distanz in Führung (66.). Gurten setzt nochmals nach und erzielt per Freistoß von Routinier Hirsch das Tor zum 2:2-Endstand (88.).

Grieskirchen am Dienstag gegen Allerheiligen

Erst am Dienstag kommt Schlusslicht Grieskirchen zum Einsatz. Allerheiligen hat nach einem schwachen Frühjahr den Weg nach unten angetreten und liegt nur noch auf Platz 13. Für Grieskirchen ist es sieben Runden vor Schluss wohl mit dem Klassenerhalt vorbei, wenn diese Partie nicht gewonnen wird.

Samstag: Gurten – Gleisdorf 2:2 (1:1)

Sonntag: 15:00 – Sturm A – D’landsberg

Freitags-Ergebnisse:

Stadl-Paura – Pasching/LASK Jrs. (verschoben auf Dienstag)

Vorwärts – Klagenfurt 0:3 (0:1)

Weiz – ATSV Wolfsberg 2:0 (1:0)

Kalsdorf – Lafnitz 0:0

Hartberg – St. Florian 2:0 (1:0)



Dienstag

19:00 Grieskirchen – Allerheiligen

19:30 Stadl-Paura – Pasching/LASK Jrs. (Nachtrag vom Freitag)

OÖ-Liga, 23. Runde

Weißkirchen siegt in Neuhofen

Vor dem Duell der abstiegsbedrohten Teams halten Neuhofen und Weißkirchen bei je 25 Punkten. Das Match gewannen die Gäste durch ein Tor von Martin Sulzner (54.), das lässt die Weißkirchner in der Tabelle auf Platz 12 vorrücken. Neuhofen, dessen Spielgemeinschaft mit SV Guntamatic Ried mit Saisonende aufgelöst wird, rutscht auf den drittletzten Platz zurück.

St. Martin verliert gegen Oedt das Spiel der letzten Chance

Beim Spiel der allerletzten Chance gegen den Abstieg gerät St. Martin gegen den Zweiten Oedt in der 40. Minute durch einen Freistoß von Ex-LASK-Stars Vujanovic in Rückstand,. Schnittler erhöht noch vor dem Pausenpfiff auf 2:0 für Oedt. Die Gastgeber vergeben durch Pfoser zwei große Möglichkeiten. Am Ende steht es 3:0 für Oedt, weil Vujanovic in der 86. Minute erneut seine Chance nützt. Für St. Martin scheint die Rettung nun aussichtslos. Oedt setzt sich vor dem FC Wels auf Platz 2.

„Kurderby“ geht mit 5:0 an Bad Ischl

Beim „Kurderby“ in Bad Ischl darf Bad Schallerbach nicht verlieren, um sich noch Chancen gegen den Abstieg zu bewahren. Bad Ischl hat diese Sorgen nicht und spielt die Partie gelöst herunter. Gavric gelingt in der 10. Minute das 1:0 für die Gastgeber. In der zweiten Hälfte legen die Ischler binnen 13 Minuten drei Tore nach (60./67./73.) Der Schlusspunkt zum 5:0 gelingt in der 86. Minute.

Bad Schallerbach bleibt mit 19 Zählern auf dem vorletzten (Abstiegs-)Platz. Bad Ischl wandert nach vorne auf Platz 6.

Samstag

Neuhofen/Ried A. – Weißkirchen 0:1 (0:0)

St. Martin/M. – Oedt 0:3 (0:2)

Bad Ischl – Bad Schallerbach 5:0 (1:0)

Freitagsergebnisse

Edelweiß – Vöcklamarkt verschoben: Di, 16. Mai, 19 Uhr

St. Marienkirchen – Perg 2:0 (1:0)

FC Wels – Micheldorf 5:1 (2:1)

Gmunden – Donau 1:1 (1:0)

Wallern – WSC Hertha 0:1 (0:1)

Am Dienstag geht es in der OÖ-Liga schon weiter:

OÖ-Liga, 24. Runde, Dienstag, 2. Mai

18:00 Oedt - FC Wels

Um 19:00 beginnen alle weiteren Spiele der Runde

Donau – St. Martin/M.

Perg – Edelweiß

Weißkirchen – St. Marienk/P.

WSC Hertha – Neuhofen/Ried A.

Bad Schallerbach – Wallern

Micheldorf – Bad Ischl

Vöcklamarkt - Gmunden

