200-Jahr-Jubiläum: Urfahraner Markt eröffnet

Der älteste Jahrmarkt Österreichs, der Urfahraner Markt in Linz, feiert heuer sein 200-jähriges Jubiläum. Das wurde bei der Eröffnung am Samstag gefeiert. Der Jahrmarkt zählt über neun Tage mit mehr als 500.000 Besuchern zu den größten im Land.

Eine Institution feiert Geburtstag: Der Urfahraner Markt als traditionelles Volksfest hat viele schon von Kindheit an begleitet. In den vergangenen 200 Jahren hat der Urfahraner Markt weder bei Alt noch Jung an Beliebtheit eingebüßt. Die Stadt Linz plant im Zeichen des Geburtstags ein eigenes Festprogramm mit einem „Klingenden Riesenrad“. Festlicher Höhepunkt ist wie jedes Jahr das Feuerwerk.

Bis 7. Mai Mittelpunkt von Linz

Mit über 275 Schaustellern, Händlern und Ausstellern aus den verschiedensten Bereichen und Ländern ist der Urfahraner Markt auch ein großer wirtschaftlicher Faktor für die Stadt Linz.

Genießer und Musikfreunde kommen dabei voll auf ihre Rechnung: Am Sonntag etwa beim Musiktag von Radio Oberösterreich mit vielen beliebten Stars der Schlager- und Volksmusik. Von 29. April bis 7. Mai ist der Urfahraner Markt wieder Mittelpunkt von Linz.

