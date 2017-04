Donauurlaub auch im Winter immer gefragter

Die Donauregion OÖ konnte im Winter ein deutliches Plus bei den Nächtigungen verzeichnen. Eine Entwicklung, die für die Werbegemeinschaft Donau schon in die richtige Richtung geht, denn die Donau soll ein Ganzjahresurlaubsziel werden.

Der heurige Winter war für den Donautourismus etwas ganz Besonderes, so die Verantwortlichen am Mittwoch in einer Pressekonferenz in Linz. Zwischen November und März gab es 112.000 Nächtigungen, was ein Plus von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist. Als Zugpferde haben sich Wellnesshotels entlang der Donau und kulturelle Optionen erwiesen, so Friedrich Berndorfer von der Werbegemeinschaft Donau Oberösterreich.

WGD Donau OÖ/Erber

Dazu komme, dass immer mehr Einrichtungen auch im Winter geöffnet haben. „Und früher haben die Schifffahrtsunternehmen im September ihre Schiffe eingemottet und im März wieder angefangen zu fahren, jetzt fahren sie meist bis Jänner", so Berndorfer.

Zugpferd Donauradweg

Die Donauschifffahrt Wurm und Köck habe auf die Trends reagiert, so Geschäftsführerin Margit Noe. So wünschen die Gäste auch kürzere Fahrten von maximal zwei Stunden. Das sei in Linz bereits umgesetzt worden. Ein Zugpferd entlang der Donau ist und bleibt aber auch der Donauradweg. Obwohl er unter den Deutschen noch immer der beliebteste Radfernweg ist, sei eine Neuerung geplant, so Berndorfer. Die Möglichkeit, von Betrieben aus Rundrouten zu drehen, komme sehr gut an.

WGD Donau OÖ/Erber

Neue Möglichkeiten durch E-Bikes

Auch die E-Bikes würden neue Möglichkeiten eröffnen. Damit seien auch Anstiege für die Gäste keine Hürde mehr. Auch die Kombination mit der Bahn werde sehr gut angenommen. Die ÖBB beförderten im vergangenen Jahr knapp 51.000 Räder in Oberösterreich.