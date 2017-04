Prozess nach tödlichem Liftunfall

Am Donnerstag wird am Landesgericht Linz ein Liftunfall verhandelt, bei dem ein 86-jähriger Mann getötet wurde. Angeklagt ist der Sohn, der den Lift eingebaut hat. Seit heuer ist in solchen Fällen eine Diversion möglich, die von einer Verurteilung absieht.

Bei tragischen tödlichen Unfällen innerhalb von Familien kann das Gericht seit heuer bei Angehörigen Menschlichkeit zeigen. Das Strafrecht sieht die Möglichkeit einer Diversion vor, so die Universitätsprofessorin Lyane Sautner vom Strafrechtsinstitut in Linz gegenüber Radio OÖ: „Eine Diversion erhält die Unschuldsvermutung für den Beschuldigten aufrecht, er wird nicht bestraft. Es erfolgt aber trotzdem eine kriminalstrafrechtliche Reaktion, es kann zur Zahlung eines Geldbetrages kommen, zur Erbringung gemeinnütziger Leistungen oder auch nur zu einem Tatausgleich.“

Option per Gesetz

Die Diversion gibt es in Österreich seit dem Jahr 2000, war aber grundsätzlich ausgeschlossen, wenn ein Mensch durch eine Tat zu Tode gekommen ist. Jetzt schuf der Gesetzgeber eine Option in tragischen Fällen: „Der Gesetzgeber berücksichtigt die sogenannte poener naturalis für den Beschuldigten, also die natürliche Strafe. Der Beschuldigte ist schon dadurch genug gestraft, dass ein naher Angehöriger durch sein Verhalten zu Tode gekommen ist, sofern diese Tatfolge eine schwere, psychische Belastung bei ihm auslöst", so Sautner.

Vater von Lift erdrückt

Genau das wird eine Richterin am Landesgericht Linz am Donnerstag prüfen. Verhandelt wird der tragische Unfall mit einem Lift, bei dem ein 86-jähriger Landwirt Ende September vergangenen Jahres im Bezirk Perg erdrückt wurde. Sein Sohn, der den Lift eingebaut hatte, wurde wegen grob fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen angezeigt. Der Strafrahmen dafür beträgt bis zu drei Jahre Haft.

