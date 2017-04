Immer mehr nutzen Gastro-Zulieferer

Immer mehr große Küchen nützen ein Lieferservice. Davon profitierte der Grieskirchner Gastronomiezulieferer Kröswang: 10,7 Prozent betrug das Umsatzplus auf 182 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr.

Das Familienunternehmen versorgt seit über 40 Jahren Gastronomie, Hotellerie und Großküchen mit frischen und tiefgekühlten Lebensmitteln. Der Trend hin zu frischen, österreichischen Produkten und weg von industriell gefertigten Billiglebensmitteln lasse sich in der gesamten Gastronomie feststellen, hieß es - egal ob in Krankenhäusern, Kindergärten oder in Hotels aller Kategorien. So werde die voestalpine genauso beliefert wie das Wiener Hotel Sacher, insgesamt 13.000 Kunden gibt das Unternehmen an.

120 Lkws und 350 Mitarbeiter

120 Lkws zählen zur hauseigenen Flotte, 24 werden noch dazu gemietet. Das Unternehmen zählt heute 350 Mitarbeiter, fast ein Drittel davon arbeitet in Grieskirchen. Von den zwölf Standorten liegen inzwischen vier in Süddeutschland.

Manfred Kröswang sen., der 2016 verstorben ist, übernahm den Mastbetrieb seiner Vorfahren. 1974 kam er auf die Idee, die ersten Grillhendlstände mit Hühnern zu beliefern. Später erweiterte er das Zulieferangebot. Für den wachsenden Erfolg gab er nach und nach die Landwirtschaft auf, so die Witwe Elisabeth Kröswang im Gespräch mit dem ORF OÖ: „Wir haben immer sehr kleine Schritte gesetzt, und so ist es uns erspart geblieben, dass wir einmal einen richtigen Absturz gehabt hätten“.

Weitere Umsatzsteigerungen erwartet

Seit 2002 führt Sohn Manfred Kröswang die Geschäfte. Er erwartet sich von Frische und dem Trend zu Regionalität weiter steigende Umsätze, aber „natürlich können wir nicht davon ausgehen, wie in den letzten Jahren zweistellig zu wachsen“. Verstärkt nützen will man zudem die Synergien bei Kröswang und R&S Gourmet Express (seit 2016 im Unternehmen) sowie den Know-how-Transfer. Und Kröswang kündigt eine Aufstockung der Mitarbeiter an.