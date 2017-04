St. Florian Derbysieger über Vorwärts

Im Regionalliga-Duell der besten OÖ-Klubs im Frühjahr bleibt St. Florian mit einem 3:0 das Team der Saison. Grieskirchen erleidet beim Dritten Gleisdorf den nächsten Dämpfer. In der OÖ-Liga liegt in Vöcklamarkt der Meistersekt auf Eis.

St. Florian geht gegen Vorwärts als Erster der Frühjahrstabelle ins Match. Vorwärts ist im Frühjahr in dieser Tabelle aber immerhin Vierter. Nach einer halben Stunde stellt Frühwirth für die Gastgeber auf 1:0, Varga versetzt Vorwärts mit dem 2:0 sieben Minuten später den nächsten Nadelstich. Als Frühwirth auch das 3:0 (67.) gelingt, ist die Vorentscheidung da. Vorwärts kann nichts mehr zusetzen.

Grieskirchen verliert und hofft

Schlusslicht Grieskirchen sieht zwar noch den Funken einer Chance auf den Klassenerhalt, dazu hätte aber in der Steiermark begonnen werden müssen, Punkte einzufahren. Auswärts in Gleisdorf beim Dritten hängen die Trauben aber hoch, zu hoch, wie sich herausstellt. Knapp vor der Pause fällt das psychologisch ungünstige 1:0 für die Gastgeber, der Ex-Blau Weiße Spreco macht den Sack 20 Minuten vor dem Ende zu.

Gleisdorf setzt sich damit kurzzeitig wieder auf Platz 1 und setzt Hartberg unter Druck, das am Samstag bei den LASK Juniors zumindest einen Punkt benötigt, auf Erster zu bleiben.

Hartberg im Aufstiegskampf unter Zugzwang

Hartberg muss in der Endabrechnung Erster oder Zweiter werden, um bei einer Lizenzerteilung den Aufstieg wahrnehmen zu können. Platz 3 würde nicht reichen. Ost-Ligist Ritzing hat am Freitag bekanntgegeben, den Antrag auf Lizenz zurückzuziehen. In der RL-West hat kein Klub um die Lizenz angesucht. Bleibt nur Hartberg als Aufstiegskandidat, der sich aber auch sportlich qualifizieren muss.

RL-Mitte, 23 Runde: Die Ergebnisse vom Freitagabend

St. Florian – Vorwärts Steyr 3:0 (2:0) - Tore: 30./67. Frühwirth, 37. Varga

Gleisdorf – Grieskirchen 2:0 (1:0)- Tore: 43. Pirker, 68. Spreco

Deutschlandsberg-Kalsdorf 2:0 (0:0)- Tore: 67.Dengg, 88. Kordic

Klagenfurt – Sturm Amateure 1:1 (1:0)- Tore: 14., Zakany; 77. Gössweiner

Vorschau auf den Regionalliga-Samstag

Stadl-Paura gegen Wolfsberg auf Sieg programmiert

ATSV Stadl-Paura steht nun in der Heimspielserie, da im Herbs wegen des Platzbaues in Stadl-Paura die Spiel der Stadlinger in Serie auswärts stattfanden. Als Gegner kommt mit dem Vorletzten Wolfsberg eine Mannschaft, gegen die ein Sieg programmiert ist. Die Stadlinger könnten damit auch Schlusslicht Grieskirchen, deren Sportchef Ronnie Scharschinger ja aus Stadl-Paura stammt, Schützenhilfe leisten.

Juniors gegen Leader Hartberg, Gurten beim Zweiten Lafnitz

Die Pasching/LASK Juniors bekommen es mit Tabellenführer Hartberg zu tun und wollen die Steirer in ihrem Weg zum Aufstieg – die Lizenz vorausgesetzt – einbremsen.

Gurten muss zum zweiten Lafnitz und hat dort durchaus Chancen, das Überraschungsmoment zu nützen.

Samstag

16:00 Stadl-Paura – ATSV Wolfsberg

16:00 Pasching/LASK Jrs. – Hartberg

18:00 Allerheiligen – Weiz

19:00 Lafnitz – Gurten

Dienstag-Nachtrag: 19:00 – Sturm A.-St. Florian

OÖ-Liga am Freitagabend

22 Punkte Vorsprung hat Leader Vöcklamarkt nach dem 3:0-Heimsieg über Donau Linz auf die Verfolger Oedt und FC Wels, die am Samstag noch spielen. 24 Punkte sind noch zu vergeben. Die Sektflaschen werden in Vöcklamarkt schon auf Eis gelegt...

Edelweiß erleidet gegen St. Marienkrichen eine überraschende Heimniederlage und Bad Ischl setzt seinen guten Lauf auch auswärts bei WSC Hertha fort, schnaptt sich in Wels einen Punkt.

Für Schlusslicht St. Martin gibt es auch in Micheldorf nichts zu holen.

Weißkirchen macht dafür im Abstiegskampf mit einem 1:0-Sieg über Mittelständler Wallern wichtige Punkte und in der Tabelle Plätze gut.

OÖ-Liga, 22. Runde: Ergebnisse am Freitagabend

Edelweiß – St. Marienkirchen 1:2 (1:1

WSC Hertha – Bad Ischl 0:0

Micheldorf – St. Martin/Mkr. 1:0 (0:0)

Vöcklamarkt – Donau Linz 3:0 (1:0)

Weißkirchen – Wallern 1:0 (1:0)

Samstag

15:30 Perg – Neuhofen/Ried A.

16:30 Bad Schallerbach – FC Wels

16:30 Oedt - Gmunden

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at