Prozess: Töchter der Ex-Partnerin missbraucht

Ein 45-Jähriger muss sich seit Dienstagvormittag vor dem Landesgericht Linz wegen schweren sexuellen Missbrauchs an den Töchtern seiner ehemaligen Partnerin, die damals zwischen sieben und zehn Jahre alt waren, rechtfertigen.

Laut Anklage haben die beiden Mädchen Schreckliches durchgemacht. Gemeinsam mit ihrer Mutter lebten die damals zwischen sieben und zehn Jahre alten Kinder in den Jahren 2007 bis 2009 bei deren Lebensgefährten in Linz. Und der Mann, der eigentlich auf sie aufpassen sollte, soll sich in dieser Zeit immer wieder an ihnen vergangen haben.

Mann drohte den Mädchen

Das ältere Mädchen soll der Angeklagte zu Oralverkehr gezwungen, das jüngere immer wieder an den Geschlechtsteilen berührt und zu geschlechtlichen Handlungen genötigt haben. Dabei drohte er den Kindern offenbar damit, ihrer Mutter etwas anzutun, wenn sie nicht Stillschweigen bewahren würden. Erst Jahre später trauten sich die Mädchen, den Mann anzuzeigen.

Der 45-Jährige, der bereits einschlägig vorbestraft ist, muss sich am Dienstag wegen schweren sexuellen Missbrauchs, Nötigung und der sittlichen Gefährdung Minderjähriger verantworten. Der Strafrahmen liegt dabei zwischen einem und zehn Jahren. Ein Urteil könnte noch am Dienstag fallen.