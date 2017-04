Frostgefahr für weite Teile Oberösterreichs

Mit Schnee hat der Dienstag in Teilen Oberösterreichs angefangen. Und auch die nächsten Tage präsentierten sich laut Meteorologen spätwinterlich. Bis Freitag wird es immer kälter, mit Werten zum Teil unter minus fünf Grad Celsius.

Winterlich war es Dienstagfrüh vor allem im Mühlviertel. St. Oswald bei Freistadt, Sandl, aber auch Kirchschlag bei Linz und der Wurbauerkogel in Windischgarsten (Bezirk Kirchdorf an der Krems) meldeten zwischen drei und zehn Zentimeter Neuschnee auf den Frühlingswiesen.

Roland Döberl

Auf dem Feuerkogel in Ebensee (Bezirk Gmunden) lag der frische Schnee bei der amtlichen Messstelle 30 Zentimeter hoch. Meteorologe Bernhard Niedermoser von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) rechnet in der ganzen Woche mit winterlichem Wetter.

Gefahr für Pflanzen

Empfindliche Pflanzen müssen wieder geschützt werden, denn die Luft wird noch kälter „in der kommenden Nacht sind Schneeflocken auch in Linz möglich, wenn der Schnee auch nicht liegen bleiben wird“, so Niedermoser. Er erwartet im Mühlviertel, am Alpenrand und in den Gebirgstälern die ergiebigsten Schneefälle, „Da können wieder ein paar Zentimeter zusammenkommen“.

Die Tourenski können für höher oben wieder ausgepackt werden. Bis Freitagfrüh erwartet Niedermoser bis zu 70 Zentimeter Neuschnee auf den Bergen. Der Freitag sieht derzeit nach verbreitet Frost aus. „Ein Richtwert werden dabei minus fünf Grad sein - auch im Flachland“, so Niedermoser, auf den Bergen können es zweistellige Minustemperaturen sein. Während der Freitag einiges an Sonne bringt, erwartet der Meteorologe am Wochenende weitere Regen- und Schneefälle. Erst nächste Woche dürfte der Wintereinbruch vorbei sein.

