Suchaktionen nach Pensionisten

In Mehrnbach (Bezirk Ried) haben Einsatzkräfte in der Nacht auf Samstag mehrere Stunden lang nach einem abgängigen Mann gesucht. Der 68-Jährige war aus einem Pflegeheim verschwunden. In Bad Hall ist eine Frau abgängig.

Acht Feuerwehren mit rund 150 Einsatzkräften sowie Polizisten und 21 Suchhunde machten sich um 21.00 Uhr auf die Suche nach dem stark dementen Mann. Um 2.00 Uhr wurde die Aktion vorerst abgebrochen. Die Suche soll am Samstag wieder aufgenommen werden.

Suche nach Frau in Bad Hall

Auch in Bad Hall (Bezirk Steyr-Land) wurde am Samstag eine Suchaktion eingeleitet: Dort wurde in der Früh bemerkt, dass eine Frau aus einem Seniorenheim abgängig ist.