Lkw-Beschränkung für Salzkammergut gefordert

Seit Einführung der Lkw-Maut hat der Schwerverkehr massiv zugenommen - vor allem am Pass Gschütt, so die Bürgerinitiative Lebensraum Salzkammergut, die eine 3,5 Tonnen Beschränkung will und die Landespolitik gefordert sieht.

Seit der Einführung der Lkw-Maut wählen viele Frächter anstatt der Autobahn den Weg von Gmunden über die Pass-Gschütt-Bundesstraße bis nach Salzburg. Eine Entwicklung der die Bürgerinitiative Lebensraum Salzkammergut einen Riegel vorschieben will, sie fordert - ähnlich wie am Pötschenpass - für die Pass Gschütt-Straße eine 3,5 Tonnen Beschränkung mit Ausnahme von Ziel und Quellverkehr.

„Frächter sparen sich 52 Euro pro Fahrt“

Denn die Verkehrsbelastung habe in den letzten Jahren massiv zugenommen, so der Obmann der Bürgerinitiative, Silvester Leitner der sich auf Verkehrszahlen des Landes Oberösterreich beruft. Der Schwerverkehr habe dort in den letzten fünf Jahren um 50 Prozent zugenommen, was eine Steigerung pro Jahr um zehn Prozent bedeute „und das liegt weit über dem österreichischen Schnitt“. Laut Leitner spare sich ein Frächter auf der Strecke von Gmunden durch das Salzkammergut bis Eben, über den Pass Gschütt 52 Euro.

Deshalb würden viele diese Strecke wählen - Das erhöhte Verkehrsaufkommen wirkt sich massiv auf die Lebensqualität der Menschen im Salzkgammerugt aus. Bad Goiserns Bürgermeister Peter Ellmer (SPÖ) sieht die Landespolitik gefordert. Der Schwerverkehr könne nicht verschwinden, „wir sind nicht blauäugig, aber er muss reduziert werden“. Ellmer fordert, den Schwerverkehr nicht in die Region muss auf die Autobahn zu zwingen.

Land OÖ und Land Salzburg wollen prüfen

Von Seiten des oberösterreichischen Verkehrslandesrats Günter Steinkellner (FPÖ) hieß es Donnerstagnachmittag dazu, man werde sich die Thematik genau ansehen. Ähnliche Töne gab es von Seiten des Landes Salzburg, die Bezirkshauptmannschaft Hallein leitete für den Pass-Gschütt ein Prüfverfahren ein.