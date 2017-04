Wels hat höchste Werbekosten

Keine Stadt in OÖ zahlt laut Statistik des Bundespressedienstes so viel für Werbeinserate wie die Stadt Wels. Das bedeutete österreichweit Platz drei - noch vor Linz und Salzburg. Laut Wels würden sich die Werbemittel der Messe auswirken.

Der Bundespressedienst hat veröffentlicht, wie viel Geld Gemeinden und Städte für Inserate in etwa Zeitungen zahlen. Wien findet man nicht darunter, da es ja gleichzeitig als Land - was die Ausgaben betrifft - betragsmäßig in einer anderen Liga spielt.

Graz führt in Statistik

Graz hat vergangenes Jahr am meisten Geld für Inserate gezahlt, nämlich 1,4 Millionen Euro. Auf Platz zwei liegt Innsbruck. Und auf dem dritten Platz findet man dann Wels. Rund 760.000 Euro hat Wels im vergangenen Jahr für Inserate ausgegeben - und zahlte damit weit mehr als etwa Linz oder Salzburg. Für Kritiker ergibt das eine schiefe Optik, hat Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) ja seit eineinhalb Jahren den Sparstift über der verschuldeten Stadt angesetzt und auch das Kulturbudget gekürzt hat.

„Wels ist größte Messestadt“

Rabl erklärt die hohen Ausgaben so: Wels ist die größte Messestadt Österreichs. Und die Messe Wels, als Unternehmen der Stadt, hat auch den Löwenanteil der gedruckten Inserate bezahlt.

Messegeschäftsführer Robert Schneider bestätigte gegenüber dem ORF OÖ, dass mehr als eine halbe Million Euro im vergangenen Jahr für Inserate ausgegeben wurde. Von der Stadt Wels selbst kommen etwa 150.000 Euro, die für Inserate in Printmedien bezahlt wurden.