Großbrand in Flüchtlingsheim – keine Verletzten

In Altenberg bei Linz (Bezirk Urfahr-Umgebung) ist Samstagabend ein Großbrand in einem Flüchtlingsheim ausgebrochen. Alle Bewohner haben sich aber rechtzeitig ins Freie retten können. Die Brandursache war Sonntagfrüh noch unklar.

Gegen 19.00 Uhr dürfte das Feuer im Bereich des Dachgeschoßes der Flüchtlingsunterkunft direkt an der Leonfeldener Straße (B126) ausgebrochen sein. Erste Ermittlungen deuteten auf einen Brandherd in einer Küche hin. Das Feuer breitete sich unter dem Dach auf weite Teile des Dachstuhles aus.

Sieben Feuerwehren aus der Umgebung mit 120 Einsatzkräften konnten die Flammen löschen. Dazu mussten sie aber das Dach öffnen, um den Brand bekämpfen zu können.

Ersatzquartiere für 28 Bewohner

Die 28 Asylwerber konnten sich alle unversehrt rechtzeitig ins Freie retten und wurden noch in der Nacht in anderen Flüchtlingsquartieren untergebracht. Am Sonntagvormittag werden Brandsachverständige erwartet. Momentan geht die Polizei nicht von einem Brandanschlag aus.