Schülerin stürzte durch Oberlichte vier Meter ab

Bei einem Sprung vom Dach hat sich eine 14-jährige in Kirchberg-Thening (Bezirk Linz-Land) schwere Verletzungen zugezogen. Die Schülerin brach dabei durch eine Kunststoff-Oberlichte eines Vordaches und stürzte vier Meter in die Tiefe.

Die 14-jährige aus Linz hatte zu Beginn der Osterferien eine Freundin in Kirchberg-Thening besucht. Gemeinsam gingen die Mädchen am Abend zum örtlichen Jugendzentrum. Dort kletterten sie gemeinsam mit mehreren anderen Jugendlichen über einen Balkon auf das Dach des Gebäudes.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Die 14-Jährige erlitt mehrere Knochenbrüche

Um wieder auf den Boden zu kommen, wollte die 14-Jährige laut Polizei auf ein Vordach springen. Dabei landete sie allerdings genau auf einer Kunststoff-Oberlichte, die durchbrach und so stürzte die Jugendliche drei bis vier Meter tief in einen Durchgang hinunter, so die Polizei. Bei dem Sturz zog sich das Mädchen mehrere Knochenbrüche, unter anderem im Beckenbereich, zu. Sie wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ins Linzer Uniklinikum geflogen.