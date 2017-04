Pkw prallte gegen Baum – zwei Schwerverletzte

Ein Ehepaar ist Freitagabend im Bezirk Kirchdorf bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Aus unbekannter Ursache kam sein Pkw von der Straße ab, überschlug sich und prallte mit dem Dach gegen einen Baum, so die Polizei.

Das Ehepaar aus Scharnstein war gegen 20.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Kremsmünsterer Straße bei Pettenbach unterwegs, als die 57-jährige Lenkerin die Kontrolle über den Wagen verlor. Das Auto geriet in den Straßengraben, überschlug sich und prallte mit dem Dach gegen einen Baum. Die Frau und ihr 67-jähriger Mann wurden im Wagen eingeklemmt.

laumat.at/Matthias Lauber

Komplizierte Rettung

„Weil das Fahrzeug in Seitenlage war und die Fahrerin mit dem Kopf zwischen Türe und Dach eingeklemmt war. Somit war es einfach einmal wichtig, das Fahrzeug zu sichern, zu stabilisieren und dann das Dach zu entfernen um die Menschen so schonend wie möglich zu retten,“ so Rainer Klampferer, Einsatzleiter der Feuerwehr Pettenbach.

Nach der Erstversorgung durch Notärzte wurden die Verletzten in Spitäler nach Wels und Kirchdorf an der Krems gebracht. Die Kremsmünsterer Straße war wegen des Rettungseinsatzes gut eineinhalb Stunden gesperrt.