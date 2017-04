Warten auf Bus und Zug: Chaos am Hauptbahnhof

Chaos herrscht seit den frühen Morgenstunden am Linzer Hauptbahnhof. Nach dem Kabelbrand steht selbst der internationale Bahnverkehr still. Auch erste Informationen haben lange auf sich warten lassen.

„Keine Informationen, keine Durchsagen“ - Fahrgäste berichten nach dem Brand von einem „völligen Chaos“, das auf dem Linzer Hauptbahnhof ausgebrochen war. Aus allen Himmelsrichtungen anfahrenden Züge wurden gegen 5.00 Uhr nach Ausbruch des Feuers gestoppt. Mehr dazu: „Hauptbahnhof steht still: Zehntausende warten“ (ooe.orf.at)

fotokerschi.at

Stundenlang keine Informationen

Zwar wurde nach und nach ein Schienenersatzverkehr mit Bussen angeboten, doch vielerorts fehlte jegliche Information. Am Hauptbahnhof war der Auskunftsschalter bis 7.30 Uhr unbesetzt, danach stellten sich die Reisenden in langen Schlangen an, wie Betroffene berichten.

Enorme Verspätungen Tausende Reisende müssen auf Schienenersatzverkehr umsteigen.

Auch von Seiten der ÖBB war lange Zeit niemand erreichbar - weder für Fahrgäste, noch für Journalisten. Auch die ORF Oberösterreich Redakteure sind lange gescheitert, wie dieser Anruf verdeutlicht:

„Matthä - können Sie mir mit den Nachnamen buchstabieren?“

Gegen 8.00 Uhr bestätigte ÖBB-Pressesprecher Bernhard Rieder dann, dass der Zugverkehr lahmgelegt ist. Die Bundesbahnen haben in Wien einen Krisenstab eingerichtet.

Wolfgang Spitzbart

fotokerschi.at

Ab Nachmittag wieder Zugverkehr

Gegen Mittag konnte schließlich Brand-Aus gegeben werden. Die Brandbekämpfung gestaltet sich schwierig, weil der Kabelschacht unterirdisch verläuft. Die Züge sollen wieder am Nachmittag fahren, heißt es laut ÖBB.

