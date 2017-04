16-Jähriger verhindert Amoklauf an Schule

Die Aufmerksamkeit eines 16-jährigen Linzers hat möglicherweise einen Amoklauf an einer deutschen Schule verhindert. Er hatte im Internet einen Jugendlichen kennengelernt, der mit der geplanten Tat prahlte. Der Linzer informierte die Polizei.

Ein Polizei-Einsatz in der Stadt Uslar in der Nähe von Göttingen beendet die Gefahr eines Amoklaufs: Beamte durchsuchen die Wohnung des 16-jährigen Verdächtigen und entdecken Waffen, darunter mehrere Messer und ein Bogen, eine Liste mit Namen und einen Abschiedsbrief. Der 16-Jährige gibt laut Polizei zu, einen Amoklauf geplant zu haben. Er sei frustriert gewesen, weil er ständig gemobbt worden sei.

Mit Waffen und Tat geprahlt

Seine Schule bleibt aus Sicherheitsgründen einen Tag geschlossen. Auf die Spur des 16-Jährigen waren die Beamten durch einen gleichaltrigen Burschen in Linz gekommen: Er war in einem sozialen Netzwerk in Kontakt mit einem ihm unbekannten Chatpartner gekommen.

ORF

Als dieser von Waffen sprach, die er daheim habe, und davon, dass er auf seiner Schule aufräumen wolle, versuchte er möglichst viele Informationen über sein virtuelles Gegenüber heraus zu bekommen. Als die Verbindung abbrach, sicherte er den Gesprächsverlauf und ging damit zur Polizeiinspektion im Linzer Stadtteil Kleinmünchen.

Bis zu drei Jahre Haft drohen

Zwei Polizistinnen nahmen die Informationen des Burschen ernst. In einer grenzüberschreitender Zusammenarbeit im deutschen Bundesland Niedersachsen konnten die Ermittler den 16-Jährigen ausforschen und nahmen Kontakt mit dem Polizeikooperationszentrum in Passau auf. Wenige Stunden später schließlich standen die deutschen Beamten vor der Tür des Verdächtigen. Dem 16-Jährigen wird die Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten vorgeworfen. Dafür drohen bis zu drei Jahre Haft.

Link:

HAZ.de: „16-Jähriger droht mit Amoklauf - Schule in Uslar bleibt zu“