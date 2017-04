Wohin die Oberösterreicher über Ostern reisen

Die Osterfeiertage bescheren Touristikern und Reisebüros satte Umsätze. Rund zwei Drittel der Urlauber fliegen in den Süden - Spanien, Italien und Griechenland sind besonders gefragt. Eine Renaissance feiert auch die Busreise.

Für so manchen ist wohl überraschend, dass Busreisen alles andere als out sind. Keine Rede ist mehr vom verstaubten Image der vermeintlichen Seniorenreisen. Die Nachfrage steigt nämlich vor allem beim jungen Publikum.

Busreisen immer gefragter

Dass in der Karwoche alle Busse unterwegs sind, sei noch nie dagewesen, so die Seniorchefin eines Reiseunternehmens, Helga Kastler aus Ottensheim, die auch von einem Umsatzzuwachs von zwölf Prozent in dieser Zeit spricht. Bernhard Hehenberger, der Prokurist von sabtours, zeigt sich mit der Buchungslage „sehr zufrieden“, vor allem habe man heuer wieder mehr „größere Busreisen“ verkauft. Der Trend geht zu themenbezogenen Fahrten - von der Gourmetreise bis zum Musicalbesuch, vor allem aber sind Fahrten in den sonnigen Süden gefragt.

Mit dem Flugzeug Richtung Sonne

Fast zwei Drittel der Osterurlauber werden mit dem Flugzeug Richtung Süden unterwegs sein. Die Sicherheit ist dabei ein großes Thema. Der Obmann der Fachgruppe Reisebüros in der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Werner Mader, nennt Spanien, Italien und auch Ägypten als gefragte Ziele. Die Türkei wird eher gemieden.

Ein Viertel bleibt in der Heimat

Immer mehr Urlauber suchen das Besondere. Das Geschäft mit luxuriösen Reisen an ferne Orte boomt. Aber auch Urlaub in der Heimat steht hoch im Kurs. Ein Viertel der Reisenden bleibt zu Ostern hier. Den Trend „Zurück zur Natur“ spüren auch die Reiseanbieter. Geführte Rad- und Wanderreisen sind heuer besonders angesagt.