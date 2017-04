Fahrerflüchtiger stellte sich nach Unfall

Nach einem Unfall mit drei Verletzten in Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) hat sich der flüchtige Unfalllenker erst Stunden später gestellt. Der 18-Jährige war mit drei Freunden im Auto gegen eine Lärmschutzwand geprallt.

Die vier Jugendlichen waren in er Nacht auf Sonntag gegen 1.30 Uhr auf der Phyrnpass Straße (B138) in Micheldorf Richtung Kirchdorf an der Krems unterwegs als der Unfall geschah. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit kam der 18-Jährige mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Lärmschutzwand.

Drei Jugendliche verletzt

Bei dem Unfall wurden seine drei Freunde im Alter zwischen 16 und 18 Jahren verletzt. Der aus Molln stammende Fahrer verschwand vom Unfallort noch bevor die Polizei eintraf und war in den folgenden Stunden unauffindbar.

Alkoholtest negativ

Sonntagnachmittag stellte er sich dann der Polizei. Ein Alkoholtest verlief negativ. Er wurde unter anderem wegen Fahrerflucht angezeigt.