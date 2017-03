14 Feuerwehren bekämpften Brand in Steegen

Stundenlang haben am Freitag bis zu 14 Feuerwehren einen Bauernhofbrand in Steegen (Bezirk Grieskirchen) bekämpft. ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude konnte so verhindert werden.

Das Feuer war in Freitagfrüh ausgebrochen, ein Stall und ein Stadel gerieten in Brand. Die Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindern, dennoch soll die Hälfte des Bauernhofes zerstört worden sein.

fotokerschi.at

Bis zum frühen Nachmittag dauerten die Löscharbeiten, auch schwerer Atemschutz sei eingesetzt worden, so die Einsatzkräfte. Bei dem Brand und dem Löscheinsatz gab es keinen Verletzten, auch die 15 Rinder im Stall konnten gerettet werden.

Technischer Defekt ist mögliche Ursache

Als Brandursache kann laut Polizei ein elektrischer Defekt nicht ausgeschlossen werden.