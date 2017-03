Mühlviertler nach Banküberfall festgenommen

Wenige Tage nach einem gescheiterten Banküberfall in Bayern ist am Montag ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach festgenommen worden. Eine Waffe, die der Mann bei der Tat verwendet haben soll, wurde sichergestellt.

Schauplatz des Überfalls war eine Bank in dem kleinen Ort Haidmühle (Landkreis Freyung-Grafenau) nahe der Grenze zu Tschechien. Der maskierte und bewaffnete Täter hatte am 21. März von einer Angestellten vergeblich Bargeld gefordert und war ohne Beute geflüchtet. Nach dem Unbekannten wurde mit einem Großaufgebot der Polizei inklusive Hubschrauber und Diensthundeführern aus Tschechien gefahndet.

Der 23-Jährige war geständig

Ausgeforscht wurde der 23-Jährige anhand von Spuren am Tatort. Die Staatsanwaltschaft Passau habe umgehend einen Europäischen Haftbefehl und einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Verdächtigen beantragt, hieß es in einer Aussendung des Polizeipräsidiums Niederbayern. Beamte des Landeskriminalamts Oberösterreich nahmen den Beschuldigten am Montag in seiner Wohnung fest.

Der 23-Jährige war geständig. Das Strafverfahren gegen ihn wird in Oberösterreich geführt.