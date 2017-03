Frau blieb mit Kopf in Felsspalte stecken

In Steyr ist Montagabend eine 74-jährige Frau nach einem Sturz stundenlang mit dem Kopf in einer Felsspalte festgesteckt. Die Pensionistin war bei einem Spaziergang zu Fall gekommen und rund 50 Meter über eine steile Böschung gestürzt.

Die Pensionistin war um 10.00 Uhr mit ihrem Hund am Christkindlweg in Steyr spazieren gegangen. Dabei war der Hund in die steile und dicht zugewachsene Böschung hineingeklettert und konnte dann nicht mehr herauf. Die Frau versuchte, das Tier zu retten, verlor dabei aber selbst das Gleichgewicht und stürzte 50 bis 60 Meter die Böschung hinunter.

Fast acht Stunden im Freien gelegen

Dabei kam sie so unglücklich zu liegen, dass ihr Kopf in einer Felsspalte feststeckte und sie sich nicht selbst befreien konnte. Erst am späten Nachmittag bemerkte die Tochter der Frau die Abwesenheit der Mutter und machte sich auf die Suche. Als sie an der steilen Böschung vorbeikam und Hilferufe hörte, alarmierte sie die Einsatzkräfte. Zu diesem Zeitpunkt lag die Pensionistin bereits seit fast acht Stunden im Freien.

Frau war bereits stark unterkühlt

Ein Polizist kletterte in die Böschung hinunter, fand zunächst den Hund der Frau, dann ihre Geldbörse und das Handy und schließlich die Pensionistin selbst. Feuerwehrmänner und Höhenretter konnten die 74-Jährige befreien und mithilfe einer Bergetrage aus dem Abhang bringen. Die Frau war äußerlich unverletzt, allerdings bereits stark unterkühlt. Sie wurde ins Krankenhaus Steyr gebracht.