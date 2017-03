Polizei warnt vor Trickbetrügern

Das Landeskriminalamt hat am Donnerstag eindringlich vor Betrügern gewarnt, die mit dem sogenannten Enkel- bzw. Neffentrick vor allem ältere Landsleute um ihr Erspartes bringen wollen. Die Polizei ersucht Betroffene, sofort den Notruf zu wählen.

Die Enkeltrick-Mafia will jetzt offensichtlich zurückschlagen, so die Vermutung der Kriminalisten, nachdem der Boss des Betrüger-Netzwerkes vor einer Woche in Polen festgenommen wurde. Mehr dazu in Kopf der Enkeltrickmafia festgenommen (ooe.ORF.at). Zuvor hatte sich der Bandenboss mit dem Spitznamen „Hoss“ jahrelang ein Katz- und Maus-Spiel mit der Polizei in fünf Ländern geliefert.

Etliche Betrugsversuche am Donnerstag

Seit Donnerstagfrüh wurden etliche Betrugsversuche bei der Polizei gemeldet, hieß es am Nachmittag. Laut Polizei dürfte die Enkeltrick-Mafia damit zeigen wollen, das ihr Netzwerk noch nicht zerschlagen worden ist. Beim Enkeltrick rufen die Täter gezielt ältere Personen an, sie geben sich als Verwandte oder gute Bekannte aus, täuschen dann eine finanzielle Notlage vor und ersuchen ihre Opfer um Geld.