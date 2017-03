Junge Diebe verursachten 55.000 Euro Schaden

Einen Schaden von 55.000 Euro sollen vier Burschen im Alter von 16 Jahren aus dem Bezirk Wels-Land angerichtet haben. Den jungen Dieben wird eine Serie von Diebstählen und Sachbeschädigungen im Wert von 55.000 Euro angelastet.

Sportvereinslokale, eine Musikschule, ein Pfarrheim und ein Jugendtreff: die vier 16-Jährigen brachen in mehrere Gebäude ein und nahmen mit, was sie brauchen konnten: neben Zigaretten auch Lebensmittel, Luftdruckgewehren sowie das Geld aus Getränke- oder Warenautomaten; auch Zeitungskassen verschonten sie nicht. Die Scheiben schlugen sie mit Steinen und Holzlatten ein - später verwendeten die Jugendlichen professionelles Werkzeug, so die Landespolizeidirektion am Dienstag. Zu ihren Einbrüchen fuhren sie auf gestohlenen Fahrrädern, oder mit dem Auto einer der Mütter - natürlich ohne Führerschein. Des Weiteren auf dem Konto der vier beschuldigten Burschen: diverse Sachbeschädigungen - etwa von Straßenbeleuchtungen und Verkehrsschildern.

Der Gesamtschaden wird mit 55.000 Euro angegeben - wobei der Wert der Beute bei weitem geringer ist als die angerichteten Sachschäden, so ein Sprecher der Polizei. Mit der Ausforschung der vier seien wahrscheinlich auch weitere Delikte verhindert worden, denn zwei der Jugendlichen hätten angegeben, weitere Einbrüche geplant zu haben. Alle vier sind bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt worden.