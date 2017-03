Drogenpärchen in Linz aufgeflogen

Weil sie so offensichtlich nervös auf Polizisten reagierten, sind Drogenhändler auf dem Bahnhof in Linz aufgeflogen. Bei der Kontrolle der beiden wurde Heroin sichergestellt. Auch in der Wohnung eines der Verdächtigen fanden sich Drogen und außerdem Einbruchswerkzeug.

Als die zwei Männer vor etwa drei Monaten am Hauptbahnhof Linz aus einem aus Wien kommenden Zug steigen und Polizisten sehen, reagierten sie ganz offensichtlich so nervös, dass die Beamten auf sie aufmerksam wurden. Sie kontrollierten die Männer und dabei versuchte ein 25-jähriger Linzer unbemerkt etwas in einen Mistkübel zu werfen.

Doch den Polizisten entging das nicht und sie stellten bei dem Mann 27 Gramm Heroin sicher. Er und sein 26-jähriger Begleiter wurden Anfang Jänner erst einmal festgenommen.

Suchtmittel und Einbruchswerkzeug gefunden

Auf diese Festnahme folgten Befragungen und eine Hausdurchsuchung in der Wohnung des 25-jährigen. Dort wurden weitere Drogenutensilien, etwas Marihuana und Einbruchswerkzeug sichergestellt. Dem 25-Jährigen und seiner 24 Jahre alten Frau werden inzwischen auch zumindest 24 Einbrüche im Großraum Linz vorgeworfen. Unter anderem sollen sie Fahrschein-Automaten aufgebrochen haben.

1.550 Euro Beute, aber 22.000 Euro Schaden

Ihre Beute dürfte sich auf rund 1.550 Euro belaufen, der Sachschaden liegt mit knapp 22.000 Euro weitaus höher. Außerdem soll das Ehepaar etwa 700 Gramm Heroin aus Wien nach Linz gebracht und teilweise weiterverkauft haben. Der 25-Jährige wurde in die Justizanstalt Linz gebracht. Seine Frau und der 26-jährige Komplize wurden auf freiem Fuß angezeigt.