Fotos nach Trafiküberfall veröffentlicht

Rund zwei Wochen nach einem Trafiküberfall in Schwanenstadt hat die Polizei jetzt Fotos der Überwachungskamera veröffentlicht. Sie erhofft sich dadurch Hinweise auf den Täter.

Der maskierte Mann hatte am 9. März kurz nach 17.00 Uhr die Trafik betreten. Laut Polizei hatte er einen schwarzen Nylonstrumpf über seinen Kopf gezogen und eine Pistole in einer Hand. Damit lief er hastig an einem Pensionistenpaar vorbei hinter die Verkaufstheke und drängte die Trafikangestellte in ein hinteres Büro.

Frau mit Pistole bedroht

Mit der Pistole bedrohte er die Frau und forderte Geld, wie viel er erbeutete ist nicht bekannt.

Als er wieder hervorkam, forderte er das Paar und die Angestellte auf sich auf den Boden zu legen. Da diese das nicht gleich gemacht haben, stieß er das Paar zu Boden. Alle drei erlitten einen Schock.

Nach Überfall zu Fuß geflüchtet

Der Täter soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Er rannte nach dem Überfall zu Fuß davon.

