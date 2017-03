Werkzeug mit Scheibtruhen abtransportiert

Einen Baustellencontainer im Welser Stadtteil Neustadt haben unbekannte Täter in der Nacht auf Montag aufgebrochen. Aus dem Container stahlen sieh hochwertige Werkzeuge, die sie dann mit Scheibtruhen abtransportierten.

Als die Polizei in der Früh zum Tatort gerufen wurde, lagen die Scheibtruhen noch so in der Wiese, wie die Einbrecher sie liegengelassen hatten. In der Nacht dürften die unbekannten Täter auf der Baustelle im Welser Stadteil Neustadt den Baucontainer, der direkt neben der vielbefahrenen Innviertler Straße (B137) aufgestellt ist, aufgebrochen haben.

Container von der Straße her einsehbar

Im Container wurde diverses Werkzeug aufbewahrt. Kurzerhand nutzten sie die auf der Baustelle ebenfalls gelagerten Scheibtruhen, um die hochwertigen Kleinwerkzeuge quer über eine Wiese zu ihrem Fluchtfahrzeug zu transportieren. Obwohl dieser Bereich theoretisch von der Straße her einsehbar ist, hat niemand den Diebstahl in der Nacht bemerkt.

Erst Montagfrüh, als die Arbeiter wieder auf die Baustelle kamen, wurde Alarm geschlagen. Der Schaden macht laut Polizei mehr als 10.000 Euro aus. Die Ermittlungen laufen.

Einbruch in Schrebergartensiedlung

Erst Anfang März hatten Diebe beim Einbruch in einer Schrebergartensiedlung in Leonding ebenfalls das Diebesgut in Scheibtruhen zum nächstgelegenen Parkplatz transportiert. Auch damals wurden Werkzeuge gestohlen, außerdem auch Musikanlagen und Getränke.