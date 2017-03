RL-Mitte: St. Florian siegt, Gurten verliert

In der RL-Mitte feiert St. Florian einen Derby-Sieg über die LASK Juniors, während Gurten bei Aufstiegskandidat Hartberg verliert. In der OÖ-Liga dreht Donau einen 0:2-Rückstand in ein 4:2.

St. Florian mit Ex-Pasching-Trainer Messner an der Linie gewann gegen die Spielgemeinschaft Pasching/LASK Jrs das OÖ-Derby mit 1:0. Goldtorschütze für die Tor-Minimalisten war knapp vor Schluss erneut die Neuerwerbung Fabian Schnabel.

Gurten gelang beim einzigen Verbliebenen Aufstiegskandidaten in Hartberg zwar der Ausgleich zum 1:1, die Neuhofer-Elf musste aber eine Viertelstunde vor Schluss den Siegtreffer der Gastgeber hinnehmen.

Samstags-Derby in Stadl-Paura, Vorwärts gegen Lafnitz

Stadl-Paura empfängt am Samstag Nachzügler Grieskirchen. Das Match ist insoferne interessant, weil Ronnie Scharschinger (Sportlicher Leiter GR) und Sohn Ralph (Stürmer GR) Stadlinger und besonders motiviert sind.

Vorwärts freut sich als Sechster auf ein Spitzenmatch gegen den Vierten Lafnitz und will den Steirern in Steyr zeigen, dass hier die Trauben hoch hängen.

Fr, 17.03.17

St. Florian : SPG Pasching/LASK Jrs. 1:0 (0:0) Tor: Fabian Schnabel

Kalsdorf : SC ELIN Weiz 0:1 (0:0)

Austria Klagenfurt : ATSV Wolfsberg 1:1 (1:0)

Deutschlandsberg : Allerheiligen 3:1 (1:1)

Hartberg - : Gurten 2:1 (1:0) Tore: Mislov (43./76.); Zweimüller (60.)

Sa, 18.03.17

15:00 Stadl-Paura : Grieskirchen

16:00 Vorwärts Steyr : Lafnitz

So, 19.03.17

15:00 Sturm A : Gleisdorf

Freitagabend in der OÖ-Liga

In Gmunden wähnten sich die Gastgeber schon mit einem Sieg in der Kabine, ehe Perg in der Nachspielzeit doch noch der Ausgleich gelangt. Die Gmundener mussten aber der 50. Minute den mit gelb/roter Karte ausgeschlossenen Torschützen Veverka verzichten.

In Wels führte der FC schon 2:0, ehe St. Marienkirchen mit dem Anschlusstreffer Hoffnung schöpfen konnte. Manuel Schmidl stellte mit seinem zweiten Tor den 3:1-Sieg sicher.

Eine heiße Partie lief in Linz-Kleinmünchen, weil Weißkirchen bei Donau durch Tore von Sulzner und Lukas Kragl schon 2:0 geführt hatte. Dann drehten die Hausherren in eindrucksvoller Weise die Partie zum 4:2-Heimsieg.

Fr, 17.03.17 - 19:00

SV Gmunden : Perg 1:1 (1:0) Tore: Veverka (42.); Rumetshofer (93.). Gelb/Rot: Veverka 50.

FC Wels : St.Marienkirchen/P. 3:1 (1:0) Tore: M. Schmidl (30., 77.), Waltenberger (57.), ; Traxler (61.) Gelb/Rot: Waltenberger 91.

Donau Linz : Weißkirchen 4:2 (0:1) Tore: Affenzeller (60., 66.), Vidackovic (84.), Gamsjäger (85.); Sulzner (39.), Kragl (47.)

Sa, 18.03.17

14:30 Bad Ischl : Neuhofen i. I.

15:30 Micheldorf : Bad Schallerbach

15:30 Wallern : UVB Vöcklamarkt

15:30 St. Martin i.M. : Edelweiß

15:30 Oedt : WSC Hertha

