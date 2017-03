Kritik an geplantem Gemeindezentrum

Im Ort Attersee sorgt ein geplantes Gemeindezentrum für heftige Debatten. Der Bürgermeister will mit dem neuen Gebäude am Landungsplatz das Ortszentrum beleben. Viel zu groß, viel zu hoch und nicht in das Ortsbild passend, sagen die Gegner.

Der Landungsplatz mitten im Ort Attersee soll mit einem Gemeindezentrum mit Veranstaltungshalle, Aussichtsturm und Restaurant bebaut werden. Dagegen läuft ein Teil der Bewohner des Ortes Sturm. Aus ihrer Sicht würde das Gebäude den Ort „verschandeln“, wie sie sagen. „Jeder einzelne Häuslbauer wird mit Vorschriften traktiert, aber wenn dann mitten im Ort ein Klotz hingestellt wird, ist das auf einmal von öffentlichem Interesse“, so ein Gegner.

ORF

„Gibt auch andere Möglichkeiten“

Wenn überhaupt an dieser Stelle, dann kleiner, so die Gegner. Es gäbe auch andere Möglichkeiten wird betont. Bürgermeister Walter Kastinger (SPÖ) bleibt bei dem Entschluss, das Gemeindezentrum zu bauen und verweist auf einen einstimmigen Grundsatzbeschluss des Gemeinderats: „Bisher wurde ein Grundsatzbeschluss gefällt, sozusagen ein politisches Commitment, dass kommunale Funktionen ins Zentrum an den Landungsplatz kommen sollen.“

ORF

„Noch nicht abgestimmt“

Über das konkrete Projekt wurde noch nicht abgestimmt. Wobei jedoch am Mittwoch sowohl Bürgermeister als auch der Architekt des Projekts betonten, dass der Seezugang für die Öffentlichkeit erhalten bleibe. Kastinger spricht auch von einer vorliegenden Machbarkeitsstudie. Das heißt: Änderungen seien aus seiner Sicht durchaus möglich.