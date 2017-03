Pkw stürzt von Autobahnbrücke

Bei Allhaming (Bezirk Linz-Land) ist Dienstagfrüh aus noch unbekannter Ursache ein Pkw von einer Autobahnbrücke der Westautobahn (A1) gestürzt. Nach ersten Informationen wurde eine Person schwer verletzt.

Gegen 7.00 Uhr passierte der Unfall in Fahrtrichtung Salzburg. Offenbar durchschlug der Pkw die Leitschiene der Autobahnbrücke über eine Landesstraße.

Der Wagen stürzte mehrere Meter tief und landete auf einem Hang neben der Landesstraße. Nach ersten Informationen wurde eine Person mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Klinikum nach Linz geflogen. Die Aufräumarbeiten werden bis in den Vormittag hinein dauern, so die Einsatzkräfte der Feuerwehren Nettingsdorf und Pucking-Hasenufer.