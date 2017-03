Jeder zweite Neubau von Schimmel befallen

Sachverständige schätzen, dass jeder zweite Neubau von Schimmel befallen ist. Als Hauptursachen werden falsches Lüften oder hohe Baufeuchte genannt, weil heute zu schnell und ohne Trocknungszeiten gebaut würde.

Außen kalt, innen warm und dazu noch viel Feuchtigkeit - ideale Bedingungen für Schimmelpilze. Vor allem in der kalten Jahreszeit hätten Schimmelpilze Hochsaison, besonders gefährdet seien Schlafräume, Kinder- oder Badezimmer.

In Neubauten oft zu spät entdeckt

Sachverständiger Thomas Edinger aus Linz sprach gegenüber dem ORF OÖ von „weit mehr als die Hälfte aller Neubauten mit Schimmel im verdeckten Bereich befallen ist“. Und viele Betroffenen wüssten es nicht einmal, weil die wenigsten Schimmelschäden in Neubauten auch rechtzeitig entdeckt würden, so Edinger.

Als Ursache Nummer eins werde von Experten die hohe Baufeuchte aufgrund von zu kurzen Trocknungszeiten genannt. Es wird heutzutage zu schnell gebaut, so Paul-Michael Böhm, Schimmelexperte aus Wels. Auch falsches Lüften kann zur Schimmelbildung führen. Spätestens wenn die Luft „verbraucht“ riecht oder sich an den Fensterscheiben Wassertopfen bilden, sollte stoßgelüftet werden: Fenster weit aufmachen, wenn möglich auch Türen öffnen, damit ein großer Luftaustausch stattfinden kann, so Mediziner.

GEKKO

Ernst nehmen, aber nicht in Panik verfallen

Wer Schimmel im Haus oder in der Wohnung entdeckt, muss nicht in Panik ausbrechen, sagt Josef Bolitschek, Leiter der Pneumologie am Krankenhaus der Elisabethinen, „aber Ernst zunehmen ist er allemal“. Das Problem von Schimmel im Innenraum sei, dass man nicht wie bei Schadstoffen mit Grenzwerten arbeiten könne sondern die Empfindlichkeit der betroffenen Personen ausschlaggebend sei, erklärt der Umweltmediziner Gerhard Wiesmüller.

Schimmelpilze können im schlimmsten Fall krank machen: Sie sind ein Risiko für Atemwegsinfektionen und Asthma, so Mediziner. Außerdem können Schimmelsporen Allergien auslösen. Experten empfehlen vor allem der Ursache von Schimmelflecken auf den Grund zu gehen, sonst kehrt der Schimmel immer wieder zurück.