Gefährlicher Löscheinsatz wegen Sprengkapseln

200 Sprengkapseln haben die Feuerwehr beim Brand einer Bienenhütte in Bad Goisern am Hallstätter See (Bezirk Gmunden) am Sonntagabend großer Gefahr ausgesetzt. Die Hitze des Brandes ließ die Sprengkapseln explodieren.

Aus noch unbekannter Ursache fing gegen 19.00 Uhr die hölzerne Bienenhütte Feuer. Beim Eintreffen der Feuerwehren hatte sich das Feuer zu einem Vollbrand ausgebreitet. Die Löscharbeiten wurden zusätzlich erschwert: Denn in der Hütte waren auch 200 Sprengkapseln aus vergangenen Jahrzehnten gelagert.

Kapseln explodierten

In der Brandhitze explodierten die Kapseln, und eine Gefahr für die Einsatzkräfte und angrenzende Gebäude konnte nicht ausgeschlossen werden. Trotz Eile musste die Feuerwehr besonders vorsichtig vorgehen. Verletzt wurde schließlich niemand, und die Feuerwehren konnten auch ein weiteres Übergreifen der Flammen auf ein Nachbargebäude verhindern.

Warum die Sprengkapseln in der Bienenhütte gelagert wurden, ist noch nicht bekannt. Insgesamt standen die Feuerwehren St. Agatha und Bad Goisern mit zwölf Fahrzeugen und 70 Mann im Einsatz.