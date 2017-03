Alkolenker prallte gegen Pkw

Ein schwerer Unfall mit einem Alkolenker hat sich in der Nacht auf Sonntag im Innviertel ereignet. Ein 25-Jähriger war in Lohnsburg (Bezirk Ried) volltrunken gegen ein geparktes Auto gekracht. Die Folgen waren schwerwiegend.

Der junge Innviertler war gegen 22.00 Uhr in der Ortschaft Kobernaußen unterwegs. Ein Alkotest ergab nach dem Unfall fast 1,7 Promille Alkohol im Blut. In einer leichten Kurve verlor der Innviertler die Herrschaft über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort abgestellten Wagen.

Unfall löste Kettenreaktion aus

Dann begann eine wahre Kettenreaktion: Der Alkolenker wurde mir seinem Auto durch die Wucht des Anpralls wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert, rutschte quer über diese und kam letztlich in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand. Währenddessen setzte sich das geparkte Auto in Bewegung, rollte einige Meter und krachte dann in die Betonsäule eines Gartenzauns.

Der junge Alkolenker musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr Kobernaußen rückte aus und beseitigte die Spuren der heftigen Kollision.