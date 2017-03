Türkischer Wahlkampfauftritt abgesagt

In Linz ist am Samstag der Wahlkampfauftritt eines türkischen Politikers der Präsidentenpartei AKP kurzfristig abgesagt worden, nachdem die Saalvermieter, ein bosnischer Verein, ihre Zusage für die Räumlichkeiten zurückzogen.

Laut Polizei gab es bis zum Abend keine Hinweise, dass eine andere Lokalität ausgewählt worden ist. Nicht überprüfbar sind natürlich private Veranstaltungsräume, etwa in Kulturvereinen oder Gaststätten.

Lage um Wahlkampfauftritte spitzt sich zu

Währenddessen spitzt sich die Diskussion um türkische Wahlkampfauftritte in verschiedenen europäischen Ländern weiter zu: In den Niederlanden haben die Behörden in der Nacht auf Sonntag die türkische Familienministerin ausgewiesen und sie Richtung deutsche Grenze eskortiert.

Niederländische Botschaft in Ankara abgeriegelt

Zuvor wurde schon dem türkischen Außenminister die Landeerlaubnis untersagt. Auch er wollte einen Wahlkampfauftritt absolvieren. Die Türkei hat im Gegenzug die niederländische Botschaft in Ankara abgeriegelt.

