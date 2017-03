Regional- und OÖ-Liga-Start ins Frühjahr

In der Regionalliga Mitte startete das Frühjahr unter dem Aspekt, dass nur Hartberg um die Erste-Liga-Lizenz ansuchen wird. In der OÖ-Liga fand Freitag nur ein Spiel statt, das der klare Tabellenführer Vöcklamarkt gewann

Mit nur zwei Spielen am Freitag startete die Regionalliga Mitte „smart“ ins Frühjahr. Am Samstag überstrahlt das OÖ-Derby Gurten gegen Vorwärts Steyr die Partien der OÖ-Klubs.

Regionalliga Mitte am Fr, 10.03.17

Allerheiligen : Austria Klagenfurt 2:3 (1:2)

Gleisdorf 09 : Deutschlandsberg 0:2 (0:1)

Sa, 11.03.17

14:00 Pasching/LASK Juniors : Kalsdorf

14:00 Grieskirchen : Hartberg

14:00 ATSV Wolfsberg : St. Florian

15:00 Weiz : ATSV Stadl-Paura

15:00 Gurten : Vorwärts Steyr

18:00 Lafnitz : Sturm Amateure

OÖ-Liga am Fr, 10.03.17

In der OÖ-Liga begann das Frühjahr ebenfalls mit mit nur einer Partie am Freitag, weil in Weißkirchen abgesagt wurde. Am Samstag und Sonntag ist aber Großkampftag in den Fußballarenen des Landes. Eine Standortbestimmung für alle Klubs hinter dem um 12 Punkte führenden Leader Vöcklamarkt, der das Auftaktmatch gegen Bad Schmalenbach gewinnen konnte.

Spannende Partien stehen am Samstag ins Haus. Durch die enge Tabellenlage ist jeder Punkt von doppelter Bedeutung. Vor allem für Schlusslicht St. Martin und WSC Hertha beginnen Endspiele um den Klassenerhalt. Doch auch davor darf sich kein Klub in Sicherheit wähnen.

Vöcklamarkt : Bad Schallerbach 2:0 (0:0)

Tore: 83. Eberl, 84. Leitner

Weißkirchen : Oedt abgesagt

Sa, 11.03.17

15:00 St.Marienkirchen/P. : St. Martin i.M.

15:00 Edelweiß : Gmunden

15:00 Perg : Donau Linz

15:00 Wallern : Bad Ischl

15:00 WSC Hertha : Micheldorf

So, 12.03.17