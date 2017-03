Torhungrige Defensive sorgt für 2:0-Sieg

Ein mit 80 Prozent Spielanteilen offensiv agierender und über weite Strecken an der massiven Defensive von Wr. Neustadt scheiternder LASK gewinnt durch Tore seiner Defensivspieler Ramsebner und Ranftl nach der Pause 2:0.

Die Schwarz-Weißen überzeugen bei böigem Wind und auf glitschigem Terrain in der Anfangsphase in der Offensive nicht wirklich und werden nur aus Standards sowie Eckbällen gefährlich, aber Schierl im Tor der Niederösterreicher hält seine Elf mit guten Aktionen nach Schüssen von Erdogan und einer Chance von Imbongo (9.) im Spiel.

LASK-Aufstellung: Pervan; Boateng, Ramsebner, Otavio, Ranftl; Michorl, Fabiano (84., Raguz), Erdogan, Mayer (59.,Riemann); Gartler, Imbongo Boele (89., Miesenböck).

Dann wird der LASK konkreter in seinen Aktionen. Fabiano hat nach einem schönen Kopfballableger von Gartler das 1:0 aus kurzer Distanz (19.) am Fuß. Hier kann Hager klären. Auch danach pflückt Schierl der Reihe nach LASK-Bälle vor sein Tor aus der Luft und entschärft so Möglichkeiten der anrennenden Glasner-Elf.

Kurz vor der Pause zieht Schierl nach einem Schuss aus kurzer Distanz Imbongo erneut den Nerv und dreht dessn Ball „gerade noch“ über die Querlatte (38.). Von den Gastgebern ist offensiv bis zum Pausenpfiff nichts zu sehen. Mit 0:0 geht es in die Kabine.

Die Megachance vergibt Fabiano

Wr. Neustadt steht hinten massiv. Der nächste Eckball kommt jedoch und im zweiten Kontakt gelangt der Ball zu Erdogan, der über links kommend den Ball auf den Kopf von Fabiano zirkelt. Der Brasilianer hat Pech. Sein scharfer Kopfstoß wird von Harrer von der Torlinie gekratzt (55.).

Trainer Oliver Glasner nimmt Mayer aus dem Spiel und bringt Jungpapa Alexander Riemann (59.). Michorl probiert es immer wieder aus der Distanz. Dann Gartler aus kurzem Abstand, aber auch er verfehlt knapp (60.). Die Chancen wollen einfach nicht ins Tor der total defensiv eingestellten Wr. Neustädter. Nach einer Stunde bringt auch die 12. Ecke des LASK nichts ein.

Wr. Neustadt knapp daneben

Die Linzer nützen ihre Chancen nicht. Wr. Neustadt motiviert sich aus dieser Tatsache und wird frecher. Sittsam ist nach einem Freistoß aus kurzer Distanz zu Stelle. Sein Ball geht knapp am Tor von Pervan vorbei (68.).

Der Abwehrchef Ramsebner muss es richten: 1:0

Erneut ein Freistoß, diesmal durch den eingewechselten Riemann. Innenverteidiger Ramsebner ist mit nach vorne gekommen und steigt hoch Mit dem Hinterkopf trifft er ins Tor. Schierl ist ohne Abwehrchance. Jetzt ist der Bann gebrochen (73.).

2:0 durch Ranftl

Der Außenverteidiger marschiert durch, wird elferverdächtig im Strafraum geblockt. Michorl kommt an den Ball und bedient wieder den im Zentrum lauernden Ranftl. Der verwandelt den Pass sicher zum 2:0 (76.). Gartler will nun die Ehre der Stürmer retten. Sein Distanzschuss geht knapp am Gehäuse vorbei (80.).

Sky Go Erste Liga - Runde 23 Innsbruck : FC Liefering 0:2 (0:0)

FAC Wien : SV Horn 0:2 (0:0)

Wiener Neustadt : LASK 0:2 (0:0)

KSV 1919 : Wattens 2:1 (1:1)

20:30 BW Linz : Lustenau

In der 89. Minute lässt der junge Einwechselspieler Marko Raguz wieder sein Talent aufblitzen. Seinen Schuss kann Schierl wieder mit Mühe aber doch bändigen.

Die Schwarz-Weißen feiern den achten Sieg in Serie und behaupten eindrucksvoll die Tabellenführung.

Vorschau auf die 24. Runde

Schon am Montag und Dienstag geht es mit einer „englischen Woche“ in der Sky Go Erste Liga weiter. Für den LASK steht ein Heimspiel, für den FC Blau Weiß eine Auswärtspartie auf dem Programm

Mo, 13.03.17 , 18:30

Innsbruck : Lustenau

Di, 14.03.17, 18:30

LASK : Wattens

SV Horn : Wiener Neustadt

FC Liefering : KSV 1919

FAC Wien : BW Linz

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at