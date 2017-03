Türkischer Wahlkampfauftritt in Linz

Linz ist offenbar als erstes mit den politisch heftig diskutierten Wahlkampfauftritten türkischer Politiker konfrontiert. Der türkischstämmig ehemalige Grüne Bundesrat Efgani Dönmez hat auf Twitter einen solchen aufgezeigt.

Am Samstag will ein Vertreter der türkischen AKP von Präsident Erdogan einen solchen Wahlkampfauftritt auf Einladung eines türkischen Kulturvereins in der Kremplstraße in Linz abhalten. Die Behörden können dagegen kaum etwas unternehmen, weil die Veranstaltung in Privaträumen stattfinden soll.

Auftritte in Deutschland verboten

Beim Auftritt des türkischen Politikers geht es um ein Referendum, das Präsident Erdogan noch mehr Macht geben soll. Der Ausgang dieses Referendums dürfte knapp werden, Erdogan und seine AKP wollen daher auch in Deutschland und Österreich unter den Auslandstürken Wahlkampf betreiben. In Deutschland wurden Auftritte türkischer Politiker verboten.

Link: