Totes Kleinkind: Keine Klärung durch Obduktion

Die Obduktion eines 14 Monate alten Buben, der in der Nacht auf Dienstag in Tragwein (Bezirk Freistadt) von seiner Mutter regungslos im Kinderbett gefunden wurde, hat keinen Aufschluss über die Todesursache geliefert.

„Klarheit wird erst in einigen Wochen der histologische Befund bringen“, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz, Philip Christl, Mittwochnachmittag. An dem Körper des Kleinkindes wurden jedenfalls keine Verletzungen oder Spuren von äußerer Gewalt gefunden, stellte Christl klar.

Erkrankung oder Unfall

Ob es am plötzlichen Kindstod oder an einer Krankheit gestorben ist, könne aber derzeit - ohne die Ergebnisse der Histologie - nicht gesagt werden, so Christl. Der 35-jährige Vater hatte den Kleinen am Montag gegen 20.15 Uhr ins Bett gebracht. Als die Mutter zweieinhalb Stunden später noch einmal nach ihm sah, fand sie ihn reglos.

Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche des Vaters und in weiter Folge des Rettungsteams und der Spitalsärzte starb der Bub im Krankenhaus.

