Rätselhafter Tod eines Kleinkindes in Tragwein

In der Nacht auf Dienstag ist in Tragwein (Bezirk Freistadt) ein Kleinkind gestorben. Seine Mutter fand den 14 Monate alten Buben reglos in seinem Bett. Trotz Reanimierungsversuchen starb das Kind im Krankenhaus.

Kurz vor Mitternacht bemerkte die Mutter, dass ihr 14 Monate alter Bub reglos in seinem Bett seitlich bei der Matratze lag, so die ersten Ermittlungen laut Polizei. Sie verständigte ihren Mann, der mit der Reanimation seines Sohnes begann. Ein verständigtes Rettungsteam traf kurz darauf ein und setzte die Reanimation fort, so Charles Pickering, Bezirksstellenleiter vom Roten Kreuz Freistadt.

Charles Pickering: „40 Minuten reanimiert“

Ärzte verloren Kampf um Leben des Buben

Der Bub wurde in das Kepler Universitätsklinikum nach Linz eingeliefert, wo die Ärzte trotz aller Bemühungen den Kampf um das Leben des Buben verlieren.

In Tragwein herrschte am Dienstag Betroffenheit: Viele kannten den Buben und trauern mit seiner Familie. Auch für die Rettungskräfte war der Einsatz sehr belastend, hieß es. Die Hintergründe des tragischen Todes sollen nun von der Polizei untersucht werden. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete eine Obduktion an.