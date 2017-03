Mit Pkw überschlagen – ein Verletzter

In seinem Auto eingeklemmt worden ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Autofahrer in Esternberg (Bezirk Schärding). Der Mann kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Pkw.

Gegen 21.00 Uhr kam der Lenker mit seinem Wagen in der Ortschaft Lanzendorf von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Die Feuerwehren Gersdorf, Wetzendorf und Münzkirchen wurden alarmiert.

BFKDO Schärding

Aufräumarbeiten dauerten 1,5 Stunden

Der Lenker wurde im Fahrzeug im Bereich der Beine eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften aus dem Wagen befreit werden, so Einsatzleiter Ernst Huber. Der Lenker kam ins Spital, die Straße konnte nach eineinhalb Stunden wieder für den Verkehr freigegeben werden, so der Feuerwehrbericht.