Tankstellenräuber von Polizei gefasst

In Linz ist am Freitag ein 29-Jähriger festgenommen worden, der vor wenigen Tagen zwei Tankstellen überfallen haben soll. Hinweise aus der Bevölkerung brachten die Polizei auf die Spur des mutmaßlichen Täters.

Wieder einmal waren es in den Medien veröffentlichte Fotos aus Überwachungskameras, die einem mutmaßlichen Täter zum Verhängnis wurden. Der am Freitag festgenommene 29-jährige Bosnier soll am 24. Februar innerhalb von etwas mehr als einer Stunde zwei Tankstellen in Linz überfallen haben.

ORF

Beim ersten Raubversuch musste der Bewaffnete ohne Beute flüchten, weil die Kassa leer war. Während die Polizei nach ihm fahndete, überfiel er eine zweite Tankstelle, die nur zwei Kilometer von der ersten entfernt ist.

ORF

Hinweise aus der Bevölkerung

Hinweise aus der Bevölkerung hätten die Ermittler schließlich zum mutmaßlichen Täter geführt, so Phillip Christl, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz. Der Verdächtige soll der Polizei auch bereits bekannt sein, sagte Christl im Interview mit dem ORF Oberösterreich, und er wurde nach seinem Geständnis in die Justizanstalt Linz überstellt.

ORF

Als Motiv für die Überfälle soll der 29-Jährige private Probleme und Drogensucht angeführt haben.

Link: