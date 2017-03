Linzer Fendrich-Konzert verschoben

Das Konzert von Rainhard Fendrich, das am 3. März in der Linzer Tips Arena hätte stattfinden sollen, musste abgesagt werden. Bereits am Donnerstagabend musste Fendrichs Konzert in der Salzburgarena in Salzburg vorzeitig abgebrochen werden.

Als Grund wird eine Stimmbandentzündung des Sängers angeführt. Die LIVA hat die kurzfristige Konzertabsage Freitagmittag bekanntgegeben.

APA/Hans Punz

Laut einer Aussendung der Konzertagentur Rainhard Fendrichs soll der Auftritt an einem neuen Termin nachgeholt werden. Bereits gekaufte Tickets behalten für den Nachholtermin ihre Gültigkeit oder können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden.

Neben dem Konzert in Linz mussten auch die Termine in Graz und in Inssbruck abgesagt, bzw. verschoben werden.