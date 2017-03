Dreijähriger von Hoflader eingeklemmt

Bei einem Unfall am elterlichen Bauernhof in Gutau (Bezirk Freistadt) ist am Donnerstag ein dreijähriger Bub schwer verletzt worden. Er wurde zwischen einem Hoflader und einer Mauer eingeklemmt.

Der Vater war am Nachmittag mit seinem Hoflader rückwärts aus der Garage gefahren, so die Polizei. Dabei dürfte er übersehen haben, dass sein dreijähriger Sohn zwischen dem Fahrzeug und einer Mauer in die Garage lief.

Ins Linzer Keplerklinikum geflogen

Das Kind wurde zwischen der Mauer und dem Fahrzeug eingeklemmt. Der Vater konnte seinen Sohn selbst befreien und verständigte die Einsatzkräfte. Der Notarzthubschrauber flog den Buben in das Linzer Keplerklinikum.