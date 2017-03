Sparer überlegen genau, wo investiert wird

Die Herausforderungen für Europa waren am Mittwoch Thema beim Oberbank-Finanzmarkt-Forum in Linz. Die Entwicklungen haben auch Auswirkung auf das Verhalten der Sparer: Es wird gut überlegt, wo und vor allem wie investiert wird.

Der Brexit, Donald Trump wird zum neuen US-Präsidenten gewählt und eine unveränderte Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank: Das Jahr 2016 hatte es in sich. Veränderungen, die für Verunsicherung sorgen, denn wer Geld hat überlegt gut, wie und ob er es investiert.

Niedrigzinsphase neigt sich dem Ende zu

Vor allem die niedrigen Zinsen verursachen Sorgenfalten bei den Sparern - laut Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank Deutsche Girozentrale, wird es noch etwas dauern bis die Zinsen wieder steigen: „Ich glaube, für die Anleger gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Die Niedrigzinsphase neigt sich dem Ende zu. Die schlechte: Es wird noch etwas dauern. Die erste Zinserhöhung, die die Sparbücher erreichen wird, wird es in zwei bis drei Jahren geben.“

APA/Georg Hochmuth

„Nicht auf die Inflation vergessen“

Doch was tun mit dem Ersparten, wenn die Zinserhöhung noch dauert? Eine pauschale Empfehlung, die für jeden passt, gibt es nicht, so Alois Wögerbauer, Geschäftsführer der drei Banken-Generali-Investment-Gesellschaft m.b.H. Er empfiehlt Menschen, die aus ihrem Ersparten mehr machen wollen, ein Gespräch mit dem Bankberater. Und Sparer sollten nicht auf die Inflation vergessen, so Wögerbauer: „Man muss sich überlegen, wie man damit umgeht, dass die Inflationsrate in Richtung mindestens zwei Prozent geht und die Zinsen sich irgendwo im Nullbereich bewegen.“

„Am sichersten ist immer noch das Sparbuch“

Eine Möglichkeit, angesichts Inflation und niedrigen Zinsen sein Erspartes zu vermehren, wäre die Investition in Aktien - allerdings wer das Risiko scheut, für den ist das Sparbuch besser, denn: „Am sichersten ist immer noch das Sparbuch. Wenn es darum geht, wo ich das geringste Verlustpotenzial habe, dann ist es das Sparbuch. Wenn es um das beste Risiko-Ertragsverhältnis geht, denke ich schon, dass auch eine gewisse Aktienbeimischung sinnvoll sein kann“, so Wögerbauer.

Österreicher kaufen Gold und Immobilien

Neben dem klassischen Sparen und der Möglichkeit in Aktien zu investieren, kaufen die Österreicher übrigens nach wie vor Gold. Als bester Variante, um für das Alter vorzusorgen, werden aber nach wie vor Immobilien gesehen - allerdings nur dann, wenn man das Haus oder die Wohnung auch selber nutzt, so Wögerbauer.